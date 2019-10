24 ottobre 2019- 19:07 Mafia: pentito, 'dietro strage Capaci i servizi segreti libici, indagato ex poliziotto'/Adnkronos (3)

(Adnkronos) - Poi Riggio avrebbe nuovamente incontrato l'ex poliziotto, che avrebbe avuto anche un ruolo nella strage di Capaci. "Incontrato nuovamente nel posto convenuto - dice - mi disse che il piano era già stato elaborato, io avrei avuto il compito di aspettarlo dopo il delitto nei pressi di un'area di sosta sita nelle vicinanze della Galleria Tre Monzelli, direzione Sud per accompagnarlo a Resuttano dove avrebbe trovato poi rifugio nella casa di campagna di mio padre che io gli avrei messo a disposizione".Parla anche del boss mafioso Piddu Madonia secondo cui le stragi mafiose del 1992 furono "una grande minchiata". "Dopo le stragi del 1992 - racconta il collaboratore di giustizia - andai a trovare Madonia (Piddu ndr) a Longare di Vicenza dove era latitante e gli portai 20 milioni di lire che avevo ricevuto". Fu in quella occasione che il boss mafioso avrebbe parlato delle stragi mafiose. "In effetti - dice ancora il pentito - lui dopo tali eventi dovette lasciare Bagheria dove era stato per tanto tempo latitante e riparò in provincia di Vicenza. Quando mi recavo a trovarlo a Bagheria, circa una volta a settimana, in genere trovavo soggetti locali di cui non ricordo il nome". Nuove rivelazioni, nuovi misteri che si aggiungono ai numerosi interrogativi sulla strage di Capaci.