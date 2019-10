17 ottobre 2019- 17:15 Mafia: pentito Lo Iacono, 'ho paura per la mia incolumità'

Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - "Io ho paura sempre per la mia incolumità, perché c'è con me, in carcere, in questa Sezione, Antonino Siragusa ed è quello che, diciamo, è statò dell’omicidio Fragalà ed io conosco, sia lui sua famiglia...". A dirlo ai pm che lo interrogavano lo scorso 4 ottobre è stato il neo pentito Francesco Paolo Lo Iacono che ha indicato ai magistrato il presunto mandante dell'omicidio Fragalà. E' stata la pm Giulia Beux chiedere al collaboratore, che ha deciso di cambiare idea e di collaborare con la giustizia dopo avere annunciato che non avrebbe più parlato. "Le volevo chiedere, con riferimento a tutte le dichiarazioni che lei ha reso oggi e con riferimento a questa sua volontà di continuare a collaborare con la giustizia, se diciamo ha dei motivi di paura, o delle esigenze relative alla sua incolumità da rappresentare, diverse da quelle che ha già rappresentato in passato?", ha chiesto la pm. E Lo Iacono ha risposto di sì. "Ho paura per la mia incolumità", in quanto nella stessa sezione di Antonino Siragusa, uno degli imputati del processo che si celebra davanti alla Corte d'assise di Palermo.