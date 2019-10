24 ottobre 2019- 12:29 Mafia: pentito, 'nella strage Capaci coinvolta anche donna dei servizi segreti libici'

Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - Nella strage di Capaci sarebbe stata coinvolta anche una "donna appartenente ai servizi segreti libici". Lo ha raccontato, come apprende l'Adnkronos, il collaboratore di giustizia Pietro Riggio, ai magistrati della Procura di Caltanissetta che hanno depositato i verbali al processo Capaci-bis. Riggio parla di un ex poliziotto che avrebbe avuto un ruolo nella strage di Capaci. E sarebbe stato proprio l'ex poliziotto, di cui fa anche il nome e cognome, a dirgli che "per le operazioni particolari si avvaleva spesso di una donna che faceva parte dei servizi libici, anche lei coinvolta nella strage di Capaci". "Anche il suocero della seconda moglie" dell'ex poliziotto "quella a cui indirizzavo le lettere quando gli scrivevo dal carcere, faceva parte dei servizi libici in Italia e abitava a Catania".