24 ottobre 2019- 15:26 Mafia: pentito Spatuzza, 'ci fu raccomandato di usare esplosivo stragi con parsimonia'

Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - "Sono certo che questo esplosivo sia arrivato prima della strage di Capaci e utilizzato in quella occasione, poiché, quando poi lo utilizzammo per gli altri attentati, ci fu raccomandato di utilizzarlo con parsimonia, perché stava già per finire e ne avevamo poco". A raccontarlo è il pentito di mafia Gaspare Spatuzza, parlando con i magistrati della Dda di Caltanissetta. I verbali, che risalgono al 6 febbraio scorso, sono stati depositati ora al processo di Capaci-bis. Le dichiarazioni rese alla procura di Caltanissetta sulla Strage di via D'Amelio hanno reso Gaspare Spatuzza il più importante pentito degli anni 2000. Auto-accusandosi della strage, portò alla luce la falsa ricostruzione giudiziaria dei fatti, obbligando gli inquirenti a ricominciare a distanza di quasi vent’anni le indagini. "A riprova di ciò - dice ancora Spatuzza parlando con i pm di Caltanissetta- per il fallito attentato allo stadio Olimpico, lo stesso esplosivo non fu mai utilizzato perché era terminato".