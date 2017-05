MAFIA: PIERSANTI MATTARELLA, IL MIO NOME è PER ME UN ONORE E UN PRIVILEGIO

23 maggio 2017- 11:59

Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - C'è anche Piersanti Mattarella, nipote trentenne dell'omonimo ex Governatore siciliano ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980, nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per la commemorazione della strage di Capaci. Mattarella junior, laureato in giurisprudenza e avvocato, è tra i giovani premiati dalla Fondazione Giovanni Falcone. E oggi sarà premiato proprio davanti allo zio, Sergio Mattarella, il Capo dello Stato, fratello del Piersanti Mattarella. "La Fondazione Falcone ha messo a disposizione, come ogni anno, dei giovani studenti o neo laureati delle borse di studio per elaborare dei progetti sulla criminalità organizzata - racconta Piersanti Mattarella all'Adnkronos - E io sono stato proclamato tra i vincitori". "E' un onore per me partecipare a questa occasione di ricordo e di commemorazione - dice ancora il giovane Mattarella - non solo di Giovanni Falcone ma di tutte le persone che hanno dato la loro vita per migliorare la nostra vita". Sul suo nome, Mattarella junior dice: "Anche mio nonno, come tanti uomini, ha contribuito a dare un minimo di fiducia alle generazioni future che oggi hanno la fortuna di vivere in una città diversa rispetto a quella di 30 anni fa". Sull'incontro al bunker con lo zio Sergio Mattarella, il giovane dice: "E' un'occasione particolare, e io ho la fortuna di essere qui". In futuro Piersanti Mattarella vorrebbe occuparsi di diritto penale. "Sono avvocato e sto continuando a studiare per cercare di ottenere un ruolo importante". E conclude: "Chiamarsi Piersanti Mattarella per me non è un peso, è esclusivamente un onore e un privilegio".