4 novembre 2019- 20:29 Mafia: Pignatone, 'Ha sempre usato la corruzione'

Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "La mafia ha sempre usato la corruzione e lo ridico ancora. La mafia è una cosa e la corruzione è un’altra cosa". Così il Presidente del Tribunale del Vaticano, Giuseppe Pignatone, a Palermo per partecipare a un dibattito organizzato dal questore Renato Cortese. "Le tre mafie tradizionali hanno fatto ricorso anche alla corruzione - dice - Ricordo quando lessi Franchetti. Era un giornalista d’inchiesta che nel 1876 venne a Palermo. Ma c’è un passaggio per me fondamentale, ovvero quello in cui dice che la mafia palermitana che aveva tanto di quei rapporti e ragioni di gratitudine per favori fatti anche alla nobiltà dell’epoca, non ha bisogno solo di ricorrere alla violenza ma la usa il meno possibile perché può usare la corruzione".