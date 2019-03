5 marzo 2019- 14:08 Mafia: pm Guido, 'è sempre il politico a cercare il mafioso'

Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - "E' sempre il politico a cercare il mafioso per avere un sostengo elettorale. E anche questa volta è andata così". Lo ha detto il Procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido, che fa un esempio "che dimostra plasticamente quanto avviene". E parla di un episodio specifico. Vito Mannina si reca, in occasione delle amministrative di Trapani ed Erice, nel negozio del mafioso Francesco Virga, figlio del boss mafioso Vincenzo Virga, "per chiedergli espressamente l'appoggio elettorale". E Virga dice : "Non posso fare tanto bordello, perché potrebbe essere un danno per te e per altri", dice Guido leggendo un passo delle intercettazioni. "Timori e prudenza che abbiamo visto anche in altri passi dell'indagine". "Il rapporto tra mafia e politica è costante e si ripete a ogni consultazione elettorale", conclude Guido .