5 marzo 2019- 16:22 Mafia: pm Guido, 'ritorna la compravendita dei voti, anche con sacchi della spesa'

Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - Dall'operazione antimafia che ha portato in carcere l'ex deputato regionale Paolo Ruggirello e altre 24 persone "emerge ancora una volta la compravendita dei voti, con riferimento del prezzo del voto per ogni elettore, o in alternativa con la spesa sempre più ricorrente". E' la denuncia del Procuratore aggiunto di Palermo Paolo Giudo parlando dell'operazione 'Scrigno'. "La compravendita dei voti - dice ancora il magistrato - ritorna in modo preoccupante e quasi a tappeto".