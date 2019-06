11 giugno 2019- 18:25 Mafia: pm indagati, su depistaggio Borsellino spuntano 19 cassette

Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - Spuntano 19 microcassette nella inchiesta coordinata dalla Procura di Messina su alcuni pm che indagarono sulla strage di via D'Amelio. Si tratta di 19 supporti magnetici contenenti registrazioni prodotte con vecchie strumentazioni dell'epoca di cui adesso i magistrati vogliono conoscere i contenuti. Proprio per questo motivo, come apprende l'Adnkronos, si farà il prossimo 19 giugno un "accertamento tecnico non ripetibile" al Racis di Roma. L'atto è stato notificato oggi pomeriggio ai magistrati indagati, sui cui nome vige il silenzio.