11 giugno 2019- 19:01 Mafia: pm indagati, su depistaggio Borsellino spuntano 19 cassette (2)

(AdnKronos) - L'avviso di accertamento della Procura di Messina è stato notificato ai magistrati indagati per calunnia aggravata ma anche alle parti offese, cioè Gaetano Murana, Giuseppe La Mattina e Cosimo Vernengo, ingiustamente accusati nei primi processi. Oltre a Gaetano Scotto, Giuseppe Urso, Natale Gambino. Anche loro in carcere da innocenti. Da oltre venti anni, l’avvocato Rosalba Di Gregorio, che rappresenta Murana, La Mattina e Vernengo, insieme con altri legali, come l'avvocato Giuseppe Scozzola, ha sempre fatto denunce sui ‘buchi neri’ della strage, alle autorità, compreso il Csm e il Ministero della Giustizia, ma anche conferenze stampa. “Ma a nessuno interessò”, ha detto di recente la legale. “Facemmo anche una riunione in pubblico di Camera Penale che fu registrata su Radio Radicale, dove io denunciai i fatti sui confronti e sulle accuse rivolte ai colleghi. A nessuno è interessato nulla”, disse in na intervista all'Adnkronos.