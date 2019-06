6 giugno 2019- 07:04 Mafia: pm, 'prima di aprire impresa serviva 'nulla osta' dei boss'

Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - Prima di aprire una impresa serviva una sorta di 'autorizzazione' dei boss mafiosi della famiglia di Carini (Palermo). E' quanto emerge dall'operazione antimafia eseguita all'alba di oggi dalla Squadra mobile di Palermo che ha arrestato nove persone. Le indagini hanno permesso di evidenziare "come gli uomini della famiglia di Carini controllassero in modo capillare il territorio di riferimento, con la sistematica sottoposizione ad estorsione degli operatori economici della zona che, prima di intraprendere qualsiasi attività, dovevano, inoltre, ottenere una sorta di autorizzazione preventiva da parte della famiglia", come spiegano gli investigatori