MAFIA: PM TERESI, TRATTATIVA QUADRO A TINTE FOSCHE CON TESSERE SPORCHE DI SANGUE

26 gennaio 2018- 13:46

Palermo, 26 gen. (AdnKronos) - "Noi abbiamo messo insieme, messo in fila, fatti che abbiamo cercato di raccogliere nel pieno rispetto delle norme di legge e come in un puzzle abbiamo preso queste tessere e le abbiamo messe insieme. Ma, come in un puzzle, la singola tessera non fa vedere il quadro generale, la singola tessere diventa rilevante e importante soltanto se si incastra perfettamente in quello che sarà il quadro generale. Noi siamo convinti che tutte le tessere che abbiamo ricostruito, che vi abbiamo offerto, a partire dagli anni Settanta fino ai fatti che abbiamo ricostruita alla meta anni Novanta, siano tutte tessere che si incastrano perfettamente e che disegnano un unico esclusivo direi univoco quadro di insieme". Lo ha detto l'ex Procuratore aggiunto di Palermo Vittorio Teresi poco prima di chiedere le pene per i dieci imputati del processo sulla trattativa. "Prima di concludere permettetemi un piccolo 'pistolotto' - ha detto Teresi rivolgendosi alla Corte d'assise di Palermo - Il quadro di insieme che vi abbiamo proposto è a tinte fosche, nel quale qualche tessere è sporca di sangue. Il sangue di quelle vittime delle quali non voglio riproporre i nomi, vittime delle stragi , stragi che sono rimaste ai margini". "La strage di Capaci è l'utima strage della prima repubblica - dice ancora Teresi - i fatti poi si sono evoluti, ma Paolo Borsellino probabilmente era visto come un ostacolo al cambiamento che si voleva che si pensava, al momento in cui è stata fatta l'ignobile trattativa. La strage di via d'Amelio è la prima strage della seconda Repubblica e poi ci sono state tutte le altre. Non spetta a noi dire e sondare qual è il rapporto che ha legato i fatti prospettati con quelle stragi".