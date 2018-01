MAFIA: PM TRATTATIVA, PER RIINA BERLUSCONI INAFFIDABILE E DELL'UTRI PERSONA SERIA

25 gennaio 2018- 12:09

Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - "Per il boss Totò Riina Berlusconi era una persona inaffidabile mentre Marcello dell'Utri era una persona seria che ha mantenuto la sua parola". Lo ha detto il pm Francesco Del Bene proseguendo la sua requisitoria nel processo sulla trattativa tra Stato e mafia all'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo. Del Bene cita, quindi, una serie di intercettazioni in cui il capomafia Riina parla, in carcere, con il codetenuto Alberto Lo Russo. "Riina considerava Dell'Utri una persona seria, dalla sua parte, che ha mantenuto la parola data", dice ancora il pm. "Oppure Riina è ritenuto un boss solo per tenerlo al 41bis mentre poi, quando parla, viene considerato rincoglionito?", dice ancora Del Bene. Il magistrato parla, quindi, di "attività di riscontro ampia e dettagliata" alle dichiarazioni del pentito Giovanni Brusca che le ha apprese direttamente e ha cristallizzato un quadro probatorio univoco che dimostra circostanze importanti quale punto di partenza dell'impianto accusatorio per Dell'Utri.