8 novembre 2018- 07:07 Mafia: Polizia Palermo confisca beni per 9 milioni euro a imprenditore condannato (3)

(AdnKronos) - Con il decreto, eseguito dalla Polizia di Stato, è stata disposta la confisca dei seguenti beni: l'intero capitate sociale delle società "Edil color s.r.l." nonché del complesso dei beni aziendali comprendenti 7 immobili ubicati a Palermo, in Corso Calatafimi ed in via Giuseppe Sunseri, nonché un’autovettura; l'intero capitate sociale della società “3G Costruzioni e servizi s.r.l." e del complesso dei beni aziendali, consistenti in 16 appartamenti ubicati net comune di San Vito Lo Capo (Trapani, 11 appartamenti, 5 cantine ed un esercizio commerciale ubicati a Palermo in via Evangelista Di Blasi, 1 immobile ad uso ufficio in via Francesco Speciale, nonché 2 autocarri e 2 autovetture; l'intero capitale sociale della società "Immobiliare CLD s.r.l." e del complesso dei beni aziendali, tra i quali 7 immobili ubicati tra Palermo e San Vito Lo Capo.Confiscate ancora altre unità immobiliari ( appartamenti e box) tra i comuni di Palermo e San Vito Lo Capo, nonché Conti Correnti Bancari e Polizze Assicurative.