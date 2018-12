3 dicembre 2018- 14:34 Mafia: Prefetto Palermo, dove ci sono fondi pubblici ci sono spesso infiltrazioni

Palermo, 3 dic. (AdnKronos) - "Dove c'è da guadagnare anche con fondi pubblici là, molto probabilmente troviamo anche l'infiltrazione mafiosa". Così la Prefetta di Palermo Antonella De Miro, a margine del seminario sulle interdittive antimafia in corso a Palermo alla presenza del Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho. Sono 399 le interdittive emesse dalle Prefetture siciliane negli ultimi due anni. "I controlli sono puntuali e non hanno l'obiettivo di aggredire o criminalizzare l'imrpenditoria sana ma serve per espungere dal mondo dell'imprenditoria le imprese che molto verosimilmente sono condizionate dalla mafia", ha aggiunto.