MAFIA: PRESIDENTE ARS, GESTO VIGLIACCO CONTRO UN PRESIDIO DI CIVILTà

10 luglio 2017- 17:01

Palermo, 10 lug. (AdnKronos) - "Episodi esecrabili come questo turbano e sconcertano l’opinione pubblica, anche perché colpiscono un luogo, come la scuola, che rappresenta un presidio di civiltà, ma anche perché oltraggiano la memoria di un fedele servitore dello Stato come Falcone". A dirlo, intervenendo in Aula, è stato il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Giovanni Ardizzone, che esprime anche a nome del Parlamento "la netta condanna per il vigliacco danneggiamento" della statua di Giovanni Falcone collocata davanti alla scuola dedicata al giudice, nel quartiere Zen di Palermo."Alla dirigente dell’istituto scolastico, Daniela Lo Verde, che ho già chiamato per esprimerle la mia solidarietà personale, al corpo insegnante e a tutti gli studenti e alle loro famiglie - ha concluso il presidente Ardizzone - va il sostegno e la vicinanza del Parlamento siciliano con l’invito a non farsi intimidire, ma a proseguire quel percorso di crescita culturale che serve ad affrancare la Sicilia da ogni condizionamento mafioso".