MAFIA: PRESIDENTE ARS, QUANTA SOLITUDINE DOPO IL NO A CUFFARO DELLA SALA ALL'ARS

1 agosto 2017- 12:06

Palermo, 1 ago. (AdnKronos) - "Ho provato tanta solitudine dopo la mia decisione di negare la sala gialla dedicata a Piersanti Mattarella a Totò Cuffaro. Sono stato attaccato pure da parte della stampa". E' la denuncia del Presidente dell'Ars Giovanni Ardizzone durante la tradizionale cerimonia del ventaglio a Palazzo dei Normanni. "Ho negato la sala al Presidente Cuffaro, perché mi sembrava una provocazione - aggiunge Ardizzone - anche in quel momento sono rimasto solo, pezzi di stampa contro la mia decisione. Ma se il 26 maggio dedichiamo la Sala rossa a Pio La Torre e Sala gialla a Piersanti Mattarella, perché mi si chiede la sala per un presidente condannato per mafia?". "Mi sono arrivate numerose lettere da alte personalità istizionali della Sicilia che dicevano che avevo fatto bene perché si vive anche di messaggi e io ho voluto lanciare un messaggio", dice. "Peraltro io scoprii della presenza di Cuffaro attraverso un whatsapp che circolava in cui si leggeva: "Ti aspetto con Totò CUffaro" e io non ci sto".