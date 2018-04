20 aprile 2018- 19:56 Mafia: Prestigiacomo (Fi), sentenza surreale e sconvolgente

Palermo, 20 apr. (AdnKronos) - "E’ surreale e sconvolgente la ricostruzione delle origini di Forza Italia che sembra emergere dalla sentenza sulla trattativa Stato-mafia. Io ho partecipato nel ’94 alla nascita di Forza Italia in Sicilia. Il movimento in quella stagione aveva raccolto le forze della società civile siciliana: professionisti, imprenditori, intellettuali. Una generazione di giovani e meno giovani che erano scesi in politica non per fare un favore alla mafia ma per lottare contro la mafia che aveva segnato la nostra terra e le nostre coscienze irreversibilmente nel ’92 con le stragi di Falcone e Borsellino". Così Stefania Prestigiacomo, deputata di Forza Italia, ha commentato la sentenza di oggi del processo sulla trattativa Stato-Mafia. "Oggi ascolto ricostruzioni stucchevoli e deliranti di un passato, che è anche mio, secondo le quali Forza Italia sarebbe nata per far un piacere a Cosa Nostra, in una sorta di joint-venture in cui la mafia era azionista e compartecipe - ha aggiunto - Ma siamo stati noi, il nostro governo a catturare Bernardo Provenzano nel 2006, il boss latitante da sempre e a mantenere il carcere duro per i capi e ad assicurare alla giustizia decine di capi e killer. Quella di oggi è una sentenza politica. Una sentenza che offende la giustizia e la coscienza di milioni di italiani onesti che in questi anni hanno votato Forza Italia e che non sono mai stati e mai saranno assimilabili alla mafia come questa sentenza irresponsabilmente ha fatto".