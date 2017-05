MAFIA: PROCESSO APOCALISSE, AL VIA OGGI L'APPELLO

3 maggio 2017- 09:47

Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - Al via oggi, all'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo, il processo d'appello denominato 'Apocalisse', che vede alla sbarra 97 imputati ritenuti vicini a Cosa nostra. In primo grado furono emesse condanne per oltre mezzo secolo di carcere, mentre furono trenta gli assolti. Nei loro confronti i pm di primo grado, l'ex aggiunto Vittorio Teresi e Francesco Del Bene, Amelia Luise, Annamaria Picozzi, Dario Scaletta e Roberto Tartaglia, hanno presentato appello contro l'assoluzione. I due blitz denominati 'Apocalisse', nel 2014 e 2015, decapitarono i clan di San Lorenzo, Resuttana, Acquasanta e Partanna Mondello. Oggi il processo d'appello.