MAFIA: PROCESSO OMICIDIO FRAGALà, ORDINE AVVOCATI AMMESSO COME PARTE CIVILE

26 luglio 2017- 13:03

Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - L'Ordine degli avvocati di Palermo è stato ammesso dalla Corte d'assise come parte civile nel processo per l'omicidio dell'avvocato ed ex deputato Enzo Fragalà, ucciso a colpi di bastone nei pressi del suo studio nel febbraio del 2010. Ammesse anche le richieste di parte civile del Consiglio nazionale Forense, della Camera Penale, del Comune di Palermo e dell'associazione Caponnetto. Oltre a quella dei due figli del penalista e della vedova. "Sia per le modalità esecutive che per le finalità, come ha anche riconosciuto il gip, possiamo dire che il delitto Fragalà è un omicidio di mafia che doveva costituire un segnale all'intera classe forense", aveva detto in conferenza stampa, il procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, commentando la svolta nell'inchiesta sull'omicidio Fragalà, che aveva portato a sei arresti. Fragalà sarebbe stato 'punito' per il suo atteggiamento ritenuto da alcuni clienti vicini a Cosa nostra "di apertura nei confronti degli inquirenti".