MAFIA: PROCESSO TRATTATIVA, BAGARELLA RINUNCERà A TUTTE LE UDIENZE

15 febbraio 2018- 10:01

Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - Il boss mafioso Leoluca Bagarella rinuncerà, a partire da oggi, a partecipare a tutte le restanti udienze del processo sulla trattativa tra Stato e mafia. Lo ha reso noto, con una lettera inviata alla Corte d'Assise di Palermo, il suo legale, l'avvocato Luca Cianferoni e che il Presidente Alfredo Montalto ha letto in aula all'inizio dell'udienza di oggi. Nella scorsa udienza, il capomafia di Corleone, imputato per minaccia a corpo politico dello Stato, aveva presentato alla Corte d'assise una memoria difensiva autografa nella quale "pur rinviando all'arringa dei difensori" chiedeva "comunque di essere assolto dal reato contestato per non averlo commesso".