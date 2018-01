MAFIA: PROCESSO TRATTATIVA, CHIESTI 12 ANNI PER DELL'UTRI E 15 PER MORI

26 gennaio 2018- 13:07

Palermo, 26 gen. (AdnKronos) - La Procura di Palermo ha chiesto 12 anni di carcere per l'ex senatore Marcello Dell'Utri accusato di minaccia a corpo politico dello Stato nell'ambito del processo sulla trattativa tra Stato e mafia. Più alta la pena richiesta per il generale Mario Mori per il quale i pm di Palermo chiedono 15 anni di carcere. Per gli altri due ex ufficiali del Ros, il generale Antonio Subranni e Giuseppe De Dnno, sono stati chiesti 12 anni di carcere. (segue)