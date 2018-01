MAFIA: PROCESSO TRATTATIVA, DOMANI LE RICHIESTE DI PENA DEI PM

25 gennaio 2018- 19:16

Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - Si concluderà domani. dopo dieci udienze, la requisitoria dei pm al processo sulla trattativa tra Stato e mafia, che si celebra davanti alla Corte d'assise di Palermo. Al termine della discussione, sarà l'ex Procuratore aggiunto di Palermo Vittorio Teresi a formulare le richieste alla Corte per gli imputati, i boss Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca e Antonino Cina; gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno; Marcello Dell'Utri, accusati di minaccia a corpo politico dello Stato. Mentre l'ex Presidente del Senato, Nicola Mancino è accusato di falsa testimonianza. E Massimo Ciancimino di concorso esterno in associazione mafiosa. Salvatore Riina è morto lo scorso novembre. L'accusa è rappresentata oltre che dall'ex aggiunto Vittorio Teresi, anche dai pm Nino Di Matteo, Francesco Del Bene e Roberto Tartaglia.