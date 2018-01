MAFIA: PROCESSO TRATTATIVA, LEGALE MORI A CORTE 'AI PM DATO PIù TEMPO PER REQUISITORIA'

25 gennaio 2018- 17:55

Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - Botta e risposta, alla fine dell'udienza di oggi del processo sulla trattativa tra Stato e mafia, tra il legale del generale Mario Mori, l'avvocato Basilio Milio, e il Presidente della Corte d'assise di Palermo Alfredo Montalto. Quando Montalto ha annunciato che le difese hanno due settimane di tempo per la discussione finale, Basilio Milio è sbottato in aula: "Presidente, l'accusa ha avuto mesi a disposizione per la requisitoria. Non è giusto che noi della difesa dobbiamo avere tempi più brevi". Ma il Presidente è stato irremovibile e non ha concesso più tempo. Così, domani dovrebbe terminare la requisitoria e nelle udienze successive dovrebbe iniziare la difesa delle parti civili.