MAFIA: PROCESSO TRATTATIVA, MANCINO ANNUNCIA NUOVE DICHIARAZIONI SPONTANEE

11 maggio 2017- 15:20

Palermo, 11 mag. (AdnKronos) - E' durata solo pochi minuti l'udienza del processo per la trattativa tra Stato e mafia. Il presidente della Corte d'assise, Alfredo Montalto, ha annunciato che il boss Totò Riina, imputato nel processo, non poteva partecipare all'udienza per un problema di salute e che non ha voluto rinunciare. Quindi ha rinviato il processo a domani. Ma prima del rinvio, l'avvocato Massimo Krogh, uno dei legali di Nicola Mancino, oggi presente in aula, ha annunciato l'intenzione del suo assistito di rendere dichiarazioni spontanee. Domani sarà sentito Pino Arlacchi. E' stato rinviato, invece, a data da destinarsi la testimonianza del prefetto Mario Morcone.