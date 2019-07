22 luglio 2019- 19:41 Mafia: processo trattativa, Mannino assolto in appello, 'Proclamata mia innocenza'/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Tra i primi a commentare la sentenza c'è proprio l'ex generale dei carabinieri Mario Mori, condannato a 12 anni in primo grado nel processo Trattativa che, parlando con l'Adnkronos si dice "molto felice per l'assoluzione anche in appello di Calogero Mannino". ""Felice due volte, per l'uomo che si è fatto 9 mesi di carcere e 13 ai domiciliari, ed anche per lo stesso generale perché questa sentenza 'fa giurisprudenza' e serve tantissimo al secondo grado della Trattativa in corso a Palermo", dice. "Adesso che hanno assolto Mannino - aggiunge - per i pm si pone un problema molto serio. Dovranno trovare il politico innominato che ci avrebbe ordinato di contattare il capomafia Totò Rinna. Se non è Mannino, chi?".