22 luglio 2019- 19:41 Mafia: processo trattativa, Mannino assolto in appello, 'Proclamata mia innocenza'/Adnkronos (7)

(AdnKronos) - Nelle motivazioni dell'assoluzione di Mannino, la pubblica accusa avrebbe messo su "una sorta di suggestiva circolarita' probatoria", creando meccanismi di "riscontri indiziari reciproci". In altre parole, "nell'articolata ricostruzione del pm, elementi del contesto politico vengono caricati di valore dimostrativo di un complesso disegno sottostante - la trattativa con Cosa nostra - e delle mosse per la sua attuazione", quali ad esempio "l'adempimento dell'obbligazione relativa al 41 bis", l'eliminazione del carcere duro, che sarebbe stato uno dei punti essenziali, per i boss, nel ricatto portato avanti con le bombe". Un'assoluzione impugnata dalla Procura che aveva parlato di "sentenza illogica, contraddittoria, viziata in fatto e in diritto". I firmatari Nino Di Matteo, Vittorio Teresi, Roberto Tartaglia e Francesco Del Bene che contestavano la decisione del gup Petruzzella di scagionare l'ex ministro dc Calogero Mannino, accusato di avere avuto un ruolo nei presunti accordi tra pezzi delle istituzioni e pezzi di Cosa nostra, nella stagione delle stragi provenienti da Cosa nostra. Oggi la sentenza di assoluzione anche in appello. "Adesso merito pace...", dice con un filo di voce Calogero Mannino.