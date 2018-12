12 dicembre 2018- 16:47 Mafia: Questore Palermo, la città è cambiata e molto migliorata

Palermo, 12 dic. (AdnKronos) - "Non sono palermitano ma credo di avere lavorato talmente tanto a Palermo e di amarla talmente tanto da sentirmi palermitano. Avendo conosciuto la Palermo del '92, oggi vedo una Palermo cambiata e migliorata. Ricordo ancora la gente impaurita, oggi è diverso". Lo ha detto il Questore di Palermo Renato Cortese intervenendo a 'Casa Minutella' su Trm. "Oggi c'è una organizzazione mafiosa in crisi, una crisi dovuta non a una scelta della mafia, c'è una mafia che non è più arrogante come prima - continua - i problemi ci sono e in alcuni quartieri la persistenza di Cosa nostra è presente, si paga ancora il pizzo, però non si può dire che non è cambiato nulla. Basta camminare per le vie del centro".