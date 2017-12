MAFIA: RENZI DA ADDIOPIZZO, INSISTERE NELLA LOTTA PER LA LEGALITà

6 dicembre 2017- 19:22

Palermo, 6 dic. (AdnKronos) - "Sono molto contento di avere iniziato questa tappa palermitana ascoltando i ragazzi di Addiopizzo, per me era la prima volta in questo bene confiscato, strappato alla criminalità organizzata". Così, il segretario del Pd Matteo Renzi, dopo l'incontro con l'associazione di Addiopizzo a Palermo. "Un intero popolo che non paga il pizzo è libero - dice ancora Renzi - e noi pensiamo che particolarmente oggi, ventisei anni dopo le parole di quella intervista a Samarcanda di Libero Grassi, e il giorno dopo gli arresti avvenuti a Palermo, c'è la necessità di continuare a insistere per la lotta per la legalità e contro ogni tipo di mafia". E conclude: "Questo incontro è servito per prendere degli appunti nel nostro viaggio che stiamo facendo nel paese ad ascoltare".