MAFIA: RENZI, FAMIGLIA GRASSI PER NOI PEZZO DI STORIA DEL PAESE

6 dicembre 2017- 19:27

Palermo, 6 dic. (AdnKronos) - "L'incontro con Alice Grassi è stato per me, dal punto di vista personale, molto importante perché mi ricordo l'intervista resa da suo papà mentre io ero, sedicenne, un giovane studente di liceo. Quindi, per noi quella famiglia rappresenta un pezzo di storia del nostro paese, non solo della vostra città". Lo ha detto Matteo Renzi dopo avere incontrato, nella sede di Addiopizzo a Palermo, Alirce Grassi, la figlia di Libero Grassi, l'imprenditore ucciso da Cosa nostra il 29 agosto del 1991. "E' stato utile ascoltare Alice ma anche i ragazzi di Addiopizzo per prendere un po' di appunti e di considerazioni", ha detto. Ad accompagnare il segretario del Pd anche Salvo Nastasi, collaboratore di Renzi, che ha organizzato l'incontro.