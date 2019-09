27 settembre 2019- 19:58 Mafia: Renzi, 'non da paese civile ex-premier indagato senza straccio prova'

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Che un ex-premier stia per anni sotto indagini per presenta associazione mafiosa senza uno straccio di prova non è una cosa da Paese civile e non fa un bel servizio alle istituzioni". Lo dice Matteo Renzi a Zapping su Radio Uno a proposito di Silvio Berlusconi.