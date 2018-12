18 dicembre 2018- 13:53 Mafia: revocata scorta a imprenditore che denunciò pizzo 'Non sono più in pericolo?'

Palermo, 18 dic. (AdnKronos) - "Non sono più in pericolo e la mafia è stata sconfitta? Bene. Per festeggiare invito tutti il 27 dicembre alle 18 davanti all'antica focacceria San Francesco a Palermo". Lo scrive in una nota l'imprenditore Vincenzo Conticello, l'ex titolare della storica focacceria San Francesco di Palermo, che anni fa denunciò pubblicamente gli estorsori del pizzo. Nedll'udienza in aula indicò anche pubblicamente chi gli venne a chiedere il pizzo. Conticello ha ricevuto nei giorni scorsi la comunicazione orale della scelta della revoca della scorta. "Ho richiesto al comandante del Nucleo scorte di Roma se avesse un documento da notificarmi in modo da sapere chi ringraziare per questa grande vittoria sulla mafia e per la responsabile scelta - denuncia Conticello- Mi ha detto di non aver alcun documento da notificarmi. Solamente una comunicazione verbale. Il 4 agosto scorso sempre in modo verbale, mi era stata già revocata la scorta a Palermo. Da quel momento ho più volte scritto e telefonato al ministro Salvini e al vice ministro dell'Interno Gaetti, ai questori e ai prefetti per richiedere un incontro. Nessuna risposta. Eppure quando decisi di denunciare i mafiosi della cosca del quartiere Kalsa di Palermo, lo Stato (oltre a rispondere immediatamente alle mie chiamate) mi chiese di compilare e firmare decine di carte". "Fino a mettere in pieno rischio di morte la vita dei miei familiari e mia il giorno in cui riconobbi alla sbarra 3 dei 5 mafiosi che intendevano uccidermi se non mi fossi piegato alle loro volontà - dice ancora Vincenzo Conticello - Gli arresti avvennero nel marzo 2006 Da allora con decreto notificato e firmato dal Sottosegretario Mantovano ebbi sempre la scorta (durante tutto il periodo di detenzione degli esponenti di cosa nostra coinvolti) e fui inserito nel programma di misure speciali per i testimoni di Giustizia". "Adesso che 3 su 5 dei mafiosi arrestati sono a piede libero - conclude - qualcuno o alcune persone dello Stato (non si sa chi siano) - hanno deciso di togliermi la tutela (già per altro ridotta a un quarto livello) dicendo che è cessato il pericolo per la mia vita e quella della mia famiglia. Ma se non ci sono più pericoli allora la mafia è stata sconfitta. Ho chiesto in giro ma nessuno sembra essersene accorto (46 arresti la scorsa settimana)".