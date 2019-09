26 settembre 2019- 17:22 Mafia: Ruggieri(Fi), 'indagini su Berlusconi meglio di cabaret'

Roma, 26 set. (AdnKronos) - “Il presidente Berlusconi che ordisce attentati a Maurizio Costanzo. Eccezionale. La magistratura ormai fa più ridere del miglior cabaret. A quando un’indagine su Silvio Berlusconi per l’omicidio di Giulio Cesare, o per la strage delle Torri Gemelle?" Lo afferma Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia. "E pensare -aggiunge- che paghiamo una valanga di tasse per alimentare la mitomania di qualche magistrato, che con la sua tragicomicità macchia l’onorabilità di un ordine che tutti vorremmo poter rispettare”.