MAFIA, SCIOLTO IL CONSIGLIO COMUNALE DI CASTELVETRANO

6 giugno 2017- 16:44

Roma, 6 giu (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interni Marco Minniti, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Castelvetrano (Trapani) per accertati condizionamenti dell’attività amministrativa da parte della criminalità organizzata. Lo rende noto Palazzo Chigi.La gestione dell’ente, precisa il comunicato del Cdm, già sciolto per motivi amministrativi, viene pertanto affidata per un periodo di diciotto mesi a un’apposita commissione, a norma dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.