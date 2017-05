MAFIA: SI, ANTIMAFIA DELEGITTIMATA, SOTTRARLA A CHI LA USA COME CLAVA

9 maggio 2017- 11:11

Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - Sinistra Italiana oggi sarà a Cinisi per le commemorazioni in occasione del 39esimo anniversario della morte di Peppino Impastato. "L’anno appena trascorso è stato horribilis per l’antimafia, neutralizzata, fiaccata e delegittimata nella sua potenza di pratica sociale, civile e politica, da inchieste che, a vari livelli, hanno investito pezzi di imprenditoria, di magistratura, di giornalismo e di politica della Regione – dicono Bianca Guzzetta e Luca Casarini, segretari di Sinistra Italiana Sicilia - Abbiamo l’urgenza di riappropriarci dell’antimafia, come valore e pratica capace di tenere insieme le siciliane e i siciliani che rappresentano la parte sana, integra e virtuosa di quest’Isola".Per i leader siciliani di Sinistra italiana "bisogna sottrarre l’antimafia dai poteri che la usano come scudo dietro il quale nascondersi o come clava da brandire contro l’avversario politico secondo la convenienza del momento e restituirla a tutti coloro che, proprio attraverso la lotte alle mafie, all’affarismo e alla corruzione, sono convinti di potere neutralizzare il blocco di poteri che da troppo tempo tiene in ostaggio la Sicilia, impedendone lo sviluppo sociale, economico, morale e culturale", concludono i due segretari.