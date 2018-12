3 dicembre 2018- 10:09 Mafia: Sicilia, in due anni emesse 399 interdittive antimafia

Palermo, 3 dic. (AdnKronos) - Nel biennio 2017/2018 sono state emesse dalle Prefetture della Sicilia 399 interdittive antimafia, su 82.2071 richieste di documentazione antimafia pervenute. e' uno dei dati emersi nel corso del seminario in corso alla Prefettura di Palermo, alla Presenza del Presidente della Terza sezione del Consiglio di Stato Franco Frattini e il Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho. Questi i dati, Prefettura per Prefettura: ad Agrigento sono state emesse 29 interdittive su 9.017 richieste, a Caltanissetta emessi 25 provvedimenti interdittivi su 5.500 richieste pervenute. A Catania sono 26 le interdittive emesse su 13.756 richieste pervenute, a Enna emessi 25 provvedimenti su 2.492 richieste, a Messina messi 106 interdittive antimafia su 9.739 richieste. per quanto riguarda la Prefettura di Palermo, sono pervenute 29.861 richieste ed emessi 157 provvedimenti, a Ragusa emessi 11 provvedimenti su 7.048 richieste, a Siracusa sono stati 13 i provvedimenti emessi su 3.223 richieste e a Trapani sono state emessi 72 interdittive su 8.568 richieste. "Le Prefetture sono baluardo a tutela dell'economia legale - dice la Prefetta di Palermo Antonella De Miro - le interdittive antimafia bloccano i possibili tentativi di infiltrazione mafiosa nei pubblici appalti, nelle autorizzazioni, concessioni di beni demaniali, nei commerci, nell'acquisizione di finanziamenti pubblici". "Le interdittive sono la frontiera più avanzata per tutelare i valori costituzionali rilevanti", ha spiegato Frattini nel suo intervento. Che chiede anche una accelerazione. "il perdere tempo è un male fatto alle istituzioni", ha spiegato.Nel biennio 2017/2018 sono state passate al setaccio decine di migliaia di imprese in Sicilia. E le ditte escluse dai rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione sono state centinaia.