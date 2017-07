MAFIA: SINDACO PALERMO, CITTà è CAMBIATA E MINORANZE NON SI RASSEGNANO A LEGALITà (2)

11 luglio 2017- 17:22

(AdnKronos) - "In passato - ha continuato Orlando - la scuola non parlava di mafia, non si impegnava per la crescita civile dei cittadini. Oggi, invece, questo accade: la scuola Falcone ha impianti sportivi all’avanguardia, dirigenza, personale docente, genitori e alunni che vivono insieme una esperienza positiva e di civiltà. Esprimiamo – ha detto ancora il sindaco - tutta la nostra solidarietà alla scuola e al quartiere, cui va anche il nostro più sentito ringraziamento. Lo Zen non è un altro mondo: lo Zen è Palermo e Palermo è lo Zen. La resistenza di quanti non si rassegnano alla sconfitta - ha concluso il primo cittadino - è la conferma che stiamo vincendo, che abbiamo vinto e che la Palermo di oggi non è certamente più quella di venticinque anni fa".