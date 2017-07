MAFIA: SINDACO PALERMO, INSPIEGABILE CHIUSURA SEDE AGENZIA BENI CONFISCATI

5 luglio 2017- 20:43

Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "La paventata chiusura dell'ufficio palermitano dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati è un atto grave e inspiegabile. Ancor più grave e inspiegabile visto che si propone di creare un'unica sede per il Mezzogiorno a Reggio Calabria, con forti dubbi sulle motivazioni a base di tale scelta". Lo dice il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che aggiunge: "Non è necessario ricordare a tutti che la Sicilia e Palermo sono rispettivamente la regione e la provincia con il maggior numero di beni confiscati"."Al di là del mero dato statistico" per il primo cittadino è "la storia della confisca dei beni e della loro gestione, in positivo e in negativo, a rendere necessario non dare alcun segnale di disimpegno da questo territorio. In generale, appare del tutto inspiegabile quello che sembra un segnale complessivo di depotenziamento dell'Agenzia, che andrebbe invece potenziata per far sì che le fasi successive alla confisca siano quanto più possibile veloci ed efficienti per l'utilizzo sociale e collettivo dei beni" conclude Orlando.