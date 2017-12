MAFIA: TOTò RIINA DIVENTA BRAND, BLOCCATO ACCOUNT DI E-COMMERCE

5 dicembre 2017- 19:02

Palermo, 5 dic. (AdnKronos) - E' bloccato l'account zu-toto.scontrinoshop.com, il sito di e-commerce che annunciava la nascita del brand dedicato al padrino corleonese, Totò Riina, morto il 17 novembre scorso nel reparto detenuti dell'ospedale di Parma. In vendita cialde di caffè dedicate al padrino corleonese e olio extravergine d’oliva. Tutto a marchio 'Zu Totò'. Un'idea imprenditoriale che sarebbe stata lanciata da Maria Concetta e dal genero Antonino Ciavarello, da alcuni anni residenti in Puglia, anche se i carabinieri indagano per capire se la pubblicazione sia stata fatta proprio dalla coppia. Intanto, però, l'account è stato bloccato e non è più possibile accedervi. Sull'annuncio con la ricerca di fondi si leggeva: "Vogliamo commercializzare alcuni prodotti a marchio 'Zù Totò': iniziamo con le cialde di caffè, facciamo questa prevendita per raccogliere ordini e capitali che servono per avviarci, visto che ci hanno sequestrato tutto senza motivo e stiamo praticamente senza…. lasciamo stare, ci rifaremo se ci aiutate. Grazie in anticipo della fiducia, attendiamo numerosi i vostri ordini e poi, il tempo di costituire nuova ditta e vi spediremo quanto pre-ordinato".