1 ottobre 2018- 12:44 Mafia: Trapani, Polizia arresta latitante Vito Marino

Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - La Questura di Trapani, guidata da Claudio Sanfilippo, ha arrestato il latitante mafioso Vito Marino, condannato all'ergastolo per un triplice omicidio avvenuto a Brescia nel 2006. Marino, trapanese di Paceco, nipote di un boss ucciso in una faida di mafia, era ricercato da due anni. Marino deve scontare la condanna al carcere a vita per la strage che costò la vita, il 28 agosto 2006, ad Angelo Cottarelli, alla moglie Marzenna e al figlio 17enne Luca. Alle 16 si terrà una conferenza stampa in Questura a cui partecipa, oltre al Questore Claudio Sanfilippo, anche il direttore dello Sco, Alessandro Giuliano.