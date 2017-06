MAFIA: VOTO DI SCAMBIO NEL NISSENO, SI COSTITUISCE RICERCATO

30 giugno 2017- 16:47

Palermo, 30 giu. (AdnKronos) - Si è costituito stamani negli uffici della Squadra mobile di Caltanissetta Giuseppe Attardi, 54 anni, colpito ieri da un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, per il reato di scambio elettorale politico-mafioso. L'ordinanza era stata emessa dal gip di Caltanissetta su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia. Ieri l'uomo era sfuggito alla cattura, nell'ambito dell'operazione di polizia giudiziaria 'Polis', condotta dalla Squadra mobile, poiché si trovava fuori sede. Le indagini dei poliziotti della Squadra mobile e di quelli del commissariato di Niscemi e Gela hanno permesso di accertare che "appartenenti a Cosa nostra di Niscemi e di Gela si incontravano in aperta campagna per discutere degli accordi politico-mafiosi", dicono gli inquirenti. Tra i nove arrestati ieri anche il sindaco uscente di Niscemi (Caltanissetta) Francesco La Rosa.