17 settembre 2019- 17:13 Malattie intestino, 50 mila euro per buone pratiche con bando Takeda

Roma, 17 set. (AdnKronos Salute) - Cinquanta mila euro per le 'buone pratiche' a favore dei pazienti con malattie gastrointestinali. Dai nuovi approcci terapeutici all’impegno per migliorare la qualità di vita dei pazienti e all’innovazione tecnologica. Sono gli obiettivi dell’iniziativa, lanciata dall’azienda Takeda, Open Innovation, un bando rivolto a strutture ospedaliere, associazioni di pazienti, società scientifiche ed enti no-profit che mette a disposizione premi di 35 mila euro per la categoria ricerca e 15 mila per il supporto ad associazioni di pazienti ed enti no profit. Risorse che potranno essere usate per l’ideazione e la realizzazione di iniziative di attenzione e gestione del paziente con patologie del tratto gastro-intestinale, volte a migliorare la loro qualità di vita e quella di chi l'assisteIl bando è stato presentato oggi in occasione di 'Open Takeda in Gi – A new chapter in gastroenterology', una due giorni organizzata a Roma dall'azienda, con la partecipazione di associazioni pazienti, clinici, società scientifiche e rappresentanti delle istituzioni, con l’obiettivo di discutere e fare il punto sui più recenti cambiamenti e le novità che hanno interessato ed interesseranno l’area della gastroenterologia."Crediamo profondamente nell’importanza di creare occasioni di scambio di esperienze, informazioni e punti di vista tra professionisti della salute, e per questo ci facciamo promotori di iniziative quali 'Open Takeda in Gi'", ha spiegato Rita Cataldo, amministratore delegato di Takeda Italia, sottolineando che il bando Open Innovation, presentato in questa occasione, "consentirà a tanti talenti di lavorare in sinergia, mettendo a frutto innovazione terapeutica e tecnologica a beneficio dei pazienti e loro caregiver". Ricerca e Community sono le due categorie con cui si articola il bando: il premio Ricerca è destinato alle strutture ospedaliere e alle società scientifiche impegnate nella ricerca o in progetti di Digital Health. Il premio Community è destinato invece alle associazioni di pazienti e agli enti no profit che proporranno progetti di supporto al paziente e ai caregiver (accoglienza, assistenza, informazione e accompagnamento al piano terapeutico). Le candidature possono essere presentate sul sito web www.takedaopeninnovation.com dal 18 settembre 2019 fino al 29 febbraio 2020 e saranno giudicate da una commissione di esperti.