MALATTIE RARE, UNA WEB SERIE PER RACCONTARE LA SINDROME DELL’INTESTINO CORTO

8 febbraio 2018- 09:12

Roma, 8 feb. (AdnKronos Salute) - Una serie di cortometraggi dedicati alla Sindrome dell’intestino corto e all'insufficienza intestinale: si tratta di 'Sbs-If', web serie realizzata in partnership con il Salford Royal Nhs Foundation Trust e il King’s College Hospital Nhs Foundation Trust di Londra. La prima puntata verrà proiettata nel corso del festival cinematografico dedicato alle malattie rare 'Uno sguardo raro', rassegna arrivata alla terza edizione, che si svolge a Roma alla Casa del Cinema il 10 e 11 febbraio. L'evento, gratuito fino a esaurimento posti, è organizzato da Nove Produzioni, patrocinato tra gli altri da Uniamo Fimr onlus, Istituto Superiore di Sanità, Rai Segretariato Sociale, sostenuto anche dal contributo non condizionato Shire Italia. La storia della web serie ruota intorno a Joel, un ragazzo inglese che - a seguito di un incidente stradale - si trova a vivere con questa patologia molto penalizzante, che in Italia colpisce circa 800 persone.