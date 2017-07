MALORE PER PATTY PRAVO

31 luglio 2017- 16:59

Roma, 31 lug. (AdnKronos) - Lieve malore, probabilmente dovuto al caldo, per Patty Pravo: la cantante, in vacanza in Salento, a Marittima (Lecce) è stata visitata al pronto soccorso dell'Ospedale Cardinale Panico di Tricase, a pochi chilometri da Marittima, che ha raggiunto a bordo di un'auto.