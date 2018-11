16 novembre 2018- 15:05 Maltempo: a Longarone riunione Anci con il capo della Protezione Civile (2)

(AdnKronos) - All’incontro è intervenuta la responsabile dell’attività giuridica e legislativa Dipartimento delle Protezione Civile Nazionale, Antonella Nicotra, che ha spiegato in sintesi l’ordinanza appena firmata dal Capo di Dipartimento della Protezione Civile illustrando le deroghe, i criteri del crono programma, la ricognizione dei danni e le scadenze.Il presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin ha ringraziato “l’Anci e l’assessore Regionale Giampaolo Bottacin per la presenza e l’attenzioni ai nostri territori. Questo incontro vuole essere operativo e fornire ai sindaci indicazioni su come comportarsi nella fase commissariale. Ora inizia un percorso articolato che dev’essere chiaro e definito soprattutto dal punto di vista normativo”.L’assessore regionale del veneto Gianpaolo Bottacin ha fatto il punto della situazione ed ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento dei sindaci nella fase post emergenza: “l’attività della fase commissariale che durerà 12 mesi e può essere rinnovata sarà gestita insieme ai sindaci. Questo è un aspetto imprescindibile e che rappresenta un punto fermo. Il commissario sarà il Presidente della Regione, ma poi potrà avvalersi di uno o più soggetti attuatori che saranno sicuramente i sindaci come successo del 2010".