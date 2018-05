8 maggio 2018- 15:39 Maltempo: a Milano allerta per forti temporali, monitorato fiume Seveso

Milano, 8 mag. (AdnKronos) - Allerta meteo a Milano per forti temporali a partire da stasera. Il Comune ha attivato il servizio di monitoraggio dei fiumi. "Visto l’avviso regionale di criticità per rischio idraulico e temporali forti nell’area del nodo idraulico di Milano, dalle ore 18 di oggi e fino a domani il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale presso il Centro di via Drago al fine di effettuare il monitoraggio dei livelli del fiume Seveso ed eventualmente attivare il piano di emergenza", spiega una nota del Comune. Saranno allertate le squadre di Protezione civile, le pattuglie della Polizia Locale e la squadra del servizio idrico di MM.