18 settembre 2019- 21:08 Maltempo: a Milano attivato monitoraggio Seveso e Lambro

Milano, 18 set. (AdnKronos) - Attivato il monitoraggio del fiume Seveso e Lambro a Milano per il maltempo in arrivo a Milano e in Lombardia. Il centro meteo della Regione ha emesso un'allerta per rischio temporali (codice giallo) che riguarda il nodo idraulico milanese. Il Comune ha disposto l'attivazione del Coc presso il Centro di via Drago al fine di iniziare il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro e procedere all'eventuale piano di emergenza. Partecipano al Coc Protezione civile comunale e in caso di necessità operano sul piano di emergenza idrica anche le squadre di Polizia locale e di Mm servizi idrici.