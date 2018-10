29 ottobre 2018- 14:58 Maltempo: a Milano codice rosso per i fiumi Seveso e Lambro

Milano, 29 ott. (AdnKronos) - E' stato emanato un bollettino di allerta regionale in codice rosso per rischio idraulico nell'area milanese per possibilità di esondazione dei fiumi Seveso e Lambro. Lo fa sapere il Comune di Milano. Il Coc, centro operativo del Comune, è in allerta per intervenire in caso di esondazione.