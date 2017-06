MALTEMPO: A TREVISO SOPRALLUOGO DELLA PROTEZIONE CIVILE

29 giugno 2017- 17:09

Treviso, 29 giu. (AdnKronos) - Allarme maltempo squadre di protezione civile di Treviso in campo nella serata di ieri. Gli uomini sono intervenuti in via Santa Bona Vecchia per mettere in sicurezza la viabilità dopo che vento e pioggia avevano scoperchiato il tetto di un capannone e un cavo dell’illuminazione pubblica aveva ceduto; in via Noalese i volontari hanno invece tagliato alcuni rami degli alberi che erano pericolanti: sotto controllo i corsi d’acqua che però non hanno presentato problemi di esondazione.In via Veronese l’allarme per l’allagamento del sottopasso è subito rientrato. Nessun altro allarme è scattato da altri sottopassi. Inoltre a San Paolo è stato rimosso un albero che il vento aveva spinto fino a farlo appoggiare a una palazzina dell’Ater. Con loro l’assessore alla protezione civile di Treviso Ofelio Michielan che anche questa mattina è tornato a fare visita a Gianni Visentin, proprietario di un’azienda agricola di frutta e verdura, che si è visto scoperchiare il tetto dell’attività: “Ho prima di tutto portato la vicinanza del sindaco, mia e di tutta l’amministrazione comunale alla famiglia Visentin duramente colpita dal maltempo di ieri – dichiara l’assessore – Purtroppo in questi casi spetta alla Regione e non al Comune stanziare eventuali fondi, però siamo pronti a sostenerli nella richiesta di un eventuale risarcimento”.