29 ottobre 2018- 14:54 Maltempo: AcegasApsAmga, a Padova falsa notizia acqua contaminata

Padova, 29 ott. (AdnKronos) - In relazione ai messaggi via WhatsApp firmati Croce Rossa Italiana, che stanno circolando da qualche ora e che vietano di bere l’acqua del rubinetto a causa di rischio contaminazione, AcegasApsAmga tiene a rassicurare i cittadini che si tratta di una notizia assolutamente falsa. La Multiutility dichiara che sulla rete idrica padovana non sono in corso attività o particolari interventi che implichino la non potabilità della stessa acqua. Si conferma che l’acqua del territorio è sicura, sottoposta a innumerevoli controlli, perfettamente potabile e buona. Si invitano, pertanto, i cittadini a consumarla senza timore.